İzmit’teki Oto Kilit Yangını Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Sefa Sirmen Sanayi Sitesi’nde bir oto kilit tamircisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Olay, büyük bir paniğe yol açtı.

DUMANLA KAPLANAN DÜKKANLAR

Yangın nedeniyle komşu durumdaki 7 oto tamirci dükkanı yoğun dumanla doldu. Olayın ciddiyetini değerlendiren çevredekiler, durumu derhal yetkililere bildirdi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik yoğun çabasının ardından yangın kontrol altına alındı.

YANGINDAKİ HASAR

Yangında oto kilit tamircisi dükkanı ağır zarar gördü ve içeride tamir için bekleyen bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sonrasında yetkililer gerekli çalışmalarını sürdürüyor.