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İzmit’teki Silahlı Saldırı İle İlgili 4 Tutuklandı

İZMİT’TE SİLAHLI SALDIRI OLDU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs’ta Yeni Mahallesi Ayaz Sokak’ta gerçekleşen olayda, T.A, K.Y, D.G, S.G. ve E.N, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ İŞLEMLER

Emniyetteki işlemlerinin akabinde “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, K.Y, D.G. ve S.G. tutuklanırken, E.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda hedef alınan kişi Fırat O, 11 Mayıs’ta Yeni Mahallesi Ayaz Sokak’ta 34 GAL 303 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

OLAYIN SEYRİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kurşunların isabet ettiği araç, aydınlatma direğine çarparak hasar görmüştü ve Fırat O. ağır yaralanmıştı. Olayın ardından polis, saldırganların yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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