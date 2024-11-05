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İzmit’teki TÜPRAŞ Rafinerisinde Patlama Meydana Geldi

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KOCAELİ’DE TÜPRAŞ RAFFİNERİSİNDE PATLAMA

Kocaeli’nin merkez ilçesinde yer alan TÜPRAŞ rafinerisi, bir patlama olayı ile gündeme geldi. Bu olayın ardından çevresindeki ilçelerde de hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. Patlama sonrasında rafineri sahasında büyük dumanlar yükseliyor ve durumu kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip yönlendiriliyor.

ACİL DURUM EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI

Olayın etkilerini azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla, acil durum ekipleri hızlıca devreye girdi. Bölgedeki durumun detayları ve patlamanın sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

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