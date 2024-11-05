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İzmit’teki Tüpraş Tesisinde Patlama Meydana Geldi

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PATLAMANIN KAYNAĞI İDDİA EDİLİYOR

Patlamanın trafodan kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak şu an için resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Tesise itfaiye, ambulans ve emniyet güçleri yönlendirildi. Patlamanın tam olarak tesisin hangi bölümünde olduğu ise henüz belirlenemedi.

TÜPRAŞ’TA OLAY YAŞANDI

İzmit’te yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama gerçekleştiği kaydedildi. Bölgeden alınan ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği gözlemleniyor.

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