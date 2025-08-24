Haberler

İzmit’teki Yangın Kontrol Altında, Ev Yandı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ağaçlık bir alana sıçrayan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının etkilediği bir ev, tamamen kullanılamaz duruma geldi. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Elde edilen bilgilere göre, Kuruçeşme mevkiindeki çöp ve hurdalık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa bir süre içinde büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Yangının çıktığına dair 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve polis ekibi gönderildi.

YOĞUN MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Yangın söndürme helikopterinin havadan, itfaiye ve orman ekiplerinin ise karadan müdahale ettiği yangın, yoğun çabalar sonucu kontrol alındı. Ancak yangın sırasında alevlerin isabet ettiği müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Şu an için soğutma çalışmaları bölgedeki riskleri en aza indirmek amacıyla devam ediyor.

