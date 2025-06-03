İzmitte Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA VE HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda hayatını kaybeden 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, D-100 Karayolu İzmit istikametinde SGK önünde dün saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

26 yaşındaki Emre Boztekin, 41 AVM 598 plakalı tırı geçmeye çalışırken iddialara göre takılarak düştü. Düşen Boztekin, ne yazık ki tırın altına girdi ve ezildi. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Emre Boztekin’in cenazesi, bugün ailesi tarafından morgdan alındı ve Fevziye Camii’ne getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Boztekin, kent mezarlığında toprağa verildi.