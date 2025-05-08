İznik Barajı’nda Çalışmalar Sürüyor.

İZNEK BARAJI’NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İznik’te tarımsal sulama ve içme suyuna büyük katkı sağlayacak İznik Barajı’nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, projenin tamamlanmasıyla İznik’in 2070 yılına kadar içme suyunun karşılanacağını aktardı. Gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan barajda, gövdenin temelden yüksekliği 105,90 metre olarak planlandı. Mevcut durumda, derivasyon-dipsavak tüneli ve dolusavak yaklaşım kanalı imalatları devam ediyor.

SU İHTİYAÇLARI VE SULAMA SUYU TEMİNİ

Davut Gürkan, İznik ilçesi ve çevresinin içme-kullanma su ihtiyaçlarıyla tarım alanlarının sulama suyu gereksinimlerinin karşılanması hedefiyle çalışıldığını belirtiyor. Bu kapsamda, elektrik enerjisi üretimi sağlanması, sanayi için kullanılacak su temin edilmesi ve yerleşim alanları ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin tüm gücüyle çalıştığını ifade etti. “Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkılıyor” diyen Gürkan, 61 bin dekar araziye can suyu verecek barajın bölgedeki tarım için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Modern sulama sayesinde 61 bin dekar alanda maliyetlerin düşeceği ve verimin artacağı öngörülüyor.

BARAJIN SAĞLAYACAĞI KATKI

Barajdan sulama amaçlı olarak Elbeyli, Ömerli, Orhaniye, İnikli, Çakurca, Boyalıca, Dırazali, Çamdibi, Hocaköy, Çiçekli, Dereköy mahalleleri ile İznik merkeze bağlı tarım alanlarının sulama suyu ihtiyaçları karşılanacak. Davut Gürkan, “Barajdan temin edilebilecek içme suyu miktarı yıllık 6,00 milyon m3 olup İznik ilçesi ve yakın çevresinin 2070 yılına kadar içme suyu ihtiyacının tamamı karşılanacak” diyerek projenin kapsamını açıkladı. Ayrıca, tamamlandığında yıllık 9,27 GWh elektrik enerjisi üretimi sağlanacağı ve kurulu gücü 4 MW olan hidroelektrik santrali ile toplam enerji üretiminin 9,27 GWh olacağı da belirtildi.