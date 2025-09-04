İznik Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Uyardı

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARILAR

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılıkla mücadele etmek amacıyla vatandaşları tek tek bilgilendiriyor. Toplum Destekli Polislik birimi, vatandaşlara el broşürleri dağıtarak dolandırıcılıkla ilgili bilgi veriyor. Bunun yanı sıra, bazı iş yerlerinin görünür bölgelerine büyük afişler yerleştiriliyor.

VATANDAŞLARDAN DUYARLILIK BEKLENİYOR

Polisler, bu hususta vatandaşların daha dikkatli olmalarını önemsiyor ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlılık göstermelerini talep ediyor. Bu uygulama, toplumun güvenliğini artırmak ve dolandırıcılara karşı alınacak tedbirlerin yaygınlaşmasını sağlamak amacı taşıyor.