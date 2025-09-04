Haberler

İznik Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Uyardı

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARILAR

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılıkla mücadele etmek amacıyla vatandaşları tek tek bilgilendiriyor. Toplum Destekli Polislik birimi, vatandaşlara el broşürleri dağıtarak dolandırıcılıkla ilgili bilgi veriyor. Bunun yanı sıra, bazı iş yerlerinin görünür bölgelerine büyük afişler yerleştiriliyor.

VATANDAŞLARDAN DUYARLILIK BEKLENİYOR

Polisler, bu hususta vatandaşların daha dikkatli olmalarını önemsiyor ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlılık göstermelerini talep ediyor. Bu uygulama, toplumun güvenliğini artırmak ve dolandırıcılara karşı alınacak tedbirlerin yaygınlaşmasını sağlamak amacı taşıyor.

Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

Bu hafta sonu yurt genelinde parçalı yağışlar beklenirken, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de sağanaklar meydana gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine gerileyecek.
A Milli Takım, Gürcistan’la Maç Yapacak

Türkiye, Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'la karşılaşacak. Milliler, deplasmandan galip gelerek 3 puanla dönmeyi planlıyor. Rövanş maçının olup olmadığı merak ediliyor.

