İznik Emniyeti, Dolandırıcılara Karşı Uyarıyor

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkı dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda tek tek bilgilendiriyor. Toplum Destekli polisler, vatandaşlara çeşitli bilgiler içeren el broşürleri dağıtıyor. Ayrıca, bazı işletmelerin belirgin alanlarına büyük boyutlu afişler asarak duyurular yapıyorlar. Polisler, bu konularda vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmalarını talep ediyor.

HALKIN DUYARLILIĞI ÖNEMLİ

Polisler, yürütülen bu bilgilendirme çalışmalarının, dolandırıcılık vakalarının azaltılmasına katkı sağlayacağını vurguluyor. Duyarlılığın artırılması ve vatandaşın bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen yetkililer, toplumsal güvenliğin temeli için bu tür uyarıların önemli olduğunu belirtiyor.

Dışişleri Bakanı H. Fidan, TİKA ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TİKA Başkanı Abdullah Eren ile bir araya gelerek işbirliği konularını ele aldı.
Kadınlar Hentbol Süper Ligi Başlıyor

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunun ilk maçını deplasmanda gerçekleştirecek. Kulüp yöneticileri yeni sezon için iyimser olduklarını belirtti. Maç 7 Eylül'de oynanacak.

