İznik Gölü’nde 2 Çocuk Kayboldu

KAYBOLAN ÇOCUKLARDAN ACILI SONUÇ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısında piknik yapan akraba çocukları, Berat Anıl Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8) kayboldu. Çocukların terlikleri göl kenarında bulunmasının ardından, piknik yaptıkları alanın 50 metre ilerisinde, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait su toplama havuzunda yan yana cansız bedenleri tespit edildi. Yapılan incelemelere göre, çocukların İznik Gölü’nden DSİ’ye ait su havuzuna sürüklendiği belirtildi.

PİKNİK ALANINDAN KAYBOLUŞ

Olay, İznik Gölü Orhangazi Sahili’nde yaşandı. Piknik yapmak amacıyla göl kıyısına giden akraba aileler, saat 15.00 sularında çocukların ortada olmadığını fark etti. Fatma ve Faruk Yılmaz ile Emine ve Yılmaz Çakır, çocukların terliklerini sahilde bulduktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AFAD VE EMNİYET EKİPLERİ DEĞERLENDİRME YAPTI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenleri, piknik alanına 50 metre uzaklıkta bulunan DSİ’ye ait su toplama havuzunda yan yana bulundu. Aileler olay yerinde sinir krizleri geçirdi ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri gerekti. Kuzenlerin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.