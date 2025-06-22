İznik Gölü’nde İki Kuzen Bulundu

İZNEK GÖLÜ’NDE KAYBOLAN İKİ KUZENİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde serinlemek amacıyla İznik Gölü’ne giren ve kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı İznik Gölü Çamlık sahilinde gerçekleşti. Gemlik’ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere göle giden Anıl Berat Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8) isimli kuzenler, serinlemek için gölde yüzmeye başladı. Bir süre sonra çocukların haber alınamaması üzerine aileler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan ilk incelemede, çocuklara ait terliklerin su kenarında olduğu tespit edildi. Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından, çocukların gölde bulunan Devlet Su İşleri’ne ait sulama pompasının su toplama bölgesine sürüklendiği anlaşılmaya başlandı.

CENAZELERİ SU ALTINDAN ÇIKARILDI

Çocukların cenazeleri, Mudanya Deniz Polisi’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu su altından çıkarıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve göl çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.