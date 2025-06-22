İznik Gölü’nde İki Kuzen Kayboldu

İKİ KUZEN SERİNLEMEK İÇİN GÖLE GİRDİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde serinlemek amacıyla İznik Gölü’ne giren iki kuzen kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Olay, saat 15.00 civarında Orhangazi’nin İznik Gölü Çamlık sahilinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Gemlik’ten aileleriyle birlikte piknik yapmak için göle gelen Anıl Berat Y. (9) ve Yener Ç. (8) serinlemek için suya girdi. Ancak bir süre sonra çocuklardan haber alınamaz hale geldi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aileler durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yaptı. İhbar doğrultusunda jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin göl kenarında bulunduğu tespit edildi. Ekipler, yaklaşık iki saat boyunca kaybolan çocuklara ulaşmak için göl ve çevresinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.