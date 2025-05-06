İznik Gölü’nde İki Top Mermisi Bulundu

İKİNCİ TOP MERMİSİ BULUNDU

Bursa’nın Orhangazi ilçesi, İznik Gölü sahilinde, sadece üç gün arayla bir ikinci top mermisi ortaya çıktı. 1909 yılında Almanya’da üretilen top mermisinin imha işlemleri için bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı.

İLK OLARAK AİLE FARK ETTİ

Orhangazi’nin İznik Gölü sahiline 3 Mayıs’ta piknik yapmaya gelen bir ailenin çocuğu, oyun oynarken bir cisme rastladı. Aile durumu fark edince durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bulunan cismin Alman yapımı 1916 yılına ait patlamamış bir top mermisi olduğunu belirledi. Ekipler, çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşları sahil alanından uzaklaştırdı ve olay yerine gelen özel giysili bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti.

BUGÜN DE BAŞKA BİR CİSME RASTLANDI

Bugün sabah saatlerinde, iskele bölgesinden göle giren bir kişi, suyun içinde bir cisim buldu. İhbar yapılmasıyla birlikte olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, bulunan cismin yine 1909 yapımı Alman top mermisi olduğunun tespitini yaptı. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.