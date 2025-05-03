İznik Gölü’nde Patlamamış Top Mermisi Bulundu

PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilinde bir patlamamış top mermisi keşfedildi. Bir çocuk, sahilde oynarken 1916 yılına ait ve Alman yapımı olan top mermisini suyun içinde buldu. Olay, Orhangazi’deki İznik Gölü iskele mevkiinde gerçekleşti.

POLİS VE BOMBA İMHA EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Piknik yapmak için göl kenarına giden bir ailenin 13 yaşındaki çocuğu, top mermisini bulmasıyla durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, İznik Gölü Orhangazi sahilindeki vatandaşları güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı. Piknik alanı ve çevresindeki sahil şeridi tedbir amaçlı boşaltıldı.

TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

1916 yılında üretilmiş ve Alman malı olduğu tespit edilen top mermisi için bomba imha uzmanı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, muhafaza altına aldıkları patlamamış top mermisini fünye ile uzaktan patlatarak imha etti.