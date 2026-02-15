İznik Gölü’nde Su Seviyesi Düşüşü Ciddi Sorunlar Doğuruyor

İznik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın başkanı Kadir Akçaalan, İznik Gölü’nde yaşanan su seviyesindeki çekilmenin yalnızca yağış eksikliği ile açıklanamayacağını ifade etti. Akçaalan, özellikle göl çevresinde yer alan sanayi tesislerinin yoğun su kullanımının ciddi bir tehdit yaratığını vurguladı.

ÇEKİLMENİN NEDENLERİ

Akçaalan, “Göldeki çekilme sadece kuraklıkla açıklanamaz. Esas sorun, göl çevresindeki fabrikaların aşırı su kullanımıdır. Bu fabrikaların hiçbirinin gölden su kullanmaması gerekir. Yıllar önce bu konuda mücadele ettik ancak yeterli destek göremedik. Bugün İznik’i vuran bu sorun, yarın Orhangazi’yi de aynı şekilde etkileyecek.” dedi.

VATANDAŞLAR SORUNU YAŞAYACAK

Su seviyesindeki olumsuz gidişatın devamında tarım sektörünün ciddi zarar göreceğine dikkat çeken Akçaalan, “Bu şekilde devam ederse iki yıl sonra çiftçi buradan bir damla su dahi kullanamaz. Sondajla çözüm bulunacağını düşünenler yanılıyor. Buna da izin verilmeyecek. Önlem alınmazsa önce çiftçi, ardından esnaf ve tüm vatandaşlar bu sıkıntıyı yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

TARIMIN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Çakırca Mahallesi Muhtarı Ersin Körpe ise göldeki su seviyesinin tarım üzerindeki riskine değindi. Körpe, “Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bölgemizde de kuraklık yaşanıyor. Ancak İznik Gölü’nde yaşanan çekilme artık gözle görülür bir noktaya ulaştı. Bizler tarımla geçinen insanlarız. Göl biterse tarım biter. Bu nedenle gölün eski seviyesine ulaşması için mücadele ediyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Bölge temsilcileri, İznik ve Orhangazi’deki çiftçiler, muhtarlar ve ilgili kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtirken, yetkililere acil önlem çağrısında bulundular. Göldeki su seviyesinin korunması amacıyla sanayi su tüketimi, tarımsal sulama yöntemleri ve alternatif su kaynakları ile ilgili kapsamlı bir plan hazırlanmasının zaruri olduğu ifade edildi. İznik Gölü’nde yaşanan çekilmenin devam etmesi durumunda, bölge ekonomisinin ve tarımsal üretimin büyük bir tehlike altında kalacağı kaydediliyor.