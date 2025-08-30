İznik Gölü’nde Sup Board Kutlaması

ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI İZNİK GÖLÜ’NDE YAPILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İznik Gölü’nde yaklaşık 20 kişilik bir Sup Board ekibi bir araya geldi. Kırmızı-beyaz kıyafetler giyen grup, göl üzerinde marşlar eşliğinde hareket ederek renkli görüntüler oluşturdu. Dev Türk bayrağını açan ekibi çevredeki kişiler ilgiyle izledi.

ETKİNLİKTE BİRİCİK DUYGULAR PAYLAŞILDI

Etkinlikten sonra açıklamalarda bulunan ekip üyelerinden Fatih Çolak, “Bugün çok değerli bir yıl dönümünü, çok güzel insanlarla kutladığımız için mutluyum. Katılanlara teşekkür ederim. Ne mutlu Türküm diyene” dedi. Diğer bir grup üyesi Kıymet Turhan, “Sup’ta ayağa kalkabilmek bir özgürlüktür, bir zaferdir. Bugünün anlamı için çok güzel bir etkinlik oldu” şeklinde konuştu.

Tuğba Keskinkılıç da, “Küçük bir arkadaş grubuyla başlayan ekibimiz büyüyerek çoğaldı. İznik’in sesini duyurmak istiyoruz. Bugün hep birlikte burada olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu etkinlik, Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşarken aynı zamanda katılımcıların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi de sağladı.