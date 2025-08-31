Haberler

İznik Gölü’nde Sütun Başlıkları Bulundu

İZİK GÖLÜ’NDE TARİHİ BULUNTULAR

Bursa’nın İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde tarihi değeri olan birçok sütun başlığı keşfedildi. Suyun çekilmesiyle, vatandaşlar tarafından tarihi eser olduğu değerlendirilen bu sütun başlıkları, sahil kıyısında gün yüzüne çıktı.

VATANDAŞIN KEŞFİ

Yüzmek üzere suya giren bir vatandaş, suların azaldığı bölgede büyük boyutlarda taşlar olduğunu fark etti. İncelemeye devam eden vatandaş, suyun içindeki sütun başlıklarının üzerinde işlemeler olduğunu görünce durumu İznik Müze Müdürlüğüne bildirdi. Bu ihbarın ardından, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı.

İNCELEME BEKLENİYOR

Suyun altında bulunan sütun başlıklarının hangi döneme ait olduğu, yapılacak detaylı inceleme ile belirlenecek. İznik Gölü’ndeki bu keşif, bölgenin tarihine ışık tutma potansiyeline sahip.

ÖNEMLİ

Haberler

