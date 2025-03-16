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İznik Gölü’ne Atlayan Kadın Kurtarıldı

Olayın Gelişimi

Bursa’nın İznik ilçesinde 27 yaşındaki A.U, akşam saatlerinde İznik Gölü’ne atladı. Genç kadının suya atlamasıyla birlikte, olay yerine İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, baygın halde olan A.U’yu sudan çıkarmayı başardı.

Sağlık Durumu ve Müdahale

Kurtarılan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.U.’nun sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturmaya başladı.

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