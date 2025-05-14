İznik İlçesinde Yangın Söndürüldü

İZAK KAMYONDA YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın İznik ilçesinde hareket eden bir kamyonda yangın çıktı. Orhangazi-İznik kara yolunda seyir eden 06 DB 2645 plakalı kamyonun lastikleri alev aldı. Yangının gerçekleştiğini fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.