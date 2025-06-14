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İznik’te 4 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

İZNİK’TE KAYIP ÇOCUK DURUMU

Bursa’nın İznik ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuk kayboldu. Polis ekipleri, çocuğun bulunması için acil çalışmalar başlattı. Ailesiyle birlikte Arabacı Sokak’ta yaşayan 4 yaşındaki Rüzgar İşgören’in bugün ortadan kaybolduğu ve o tarihten itibaren kendisine ulaşılamadığı bilgisi edinildi.

AİLE POLİSE BAŞVURDU

Küçük çocuğun ailesi, durumu İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdikten sonra, polis ekipleri çocuğun bulunması için çevrede arama faaliyetlerine başladı. Yetkililer, Rüzgar’ı gören veya yerini bilen kişilerin en yakın emniyet birimine başvurmasını talep ediyor.

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