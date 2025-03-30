İznik’te Bayramlaşmada Uzun Kuyruklar Oluştu

İZNİK’TE BAYRAMLAŞMA MERASİMİ

Bursa’nın İznik ilçesinde bayram namazından çıkan vatandaşların katılımıyla düzenlenen bayramlaşma merasiminde oldukça uzun kuyruklar oluşuyor. İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaşıyor.

GENÇLER VE YAŞLILAR BAYRAMLAŞIYOR

Bayramlaşma kuyruğunda gencinden yaşlısına herkes sıraya giriyor. Kuyruğun uzunluğu ise bitmek bilmiyor. Bazı büyükler, ellerini öpen çocuklara bayram harçlığı verirken, diğerleri ise onlara şeker ikram ediyor. Böylece hem bir araya gelinerek bayram coşkusu paylaşılıyor, hem de gelenekler yaşatılıyor.