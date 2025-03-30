Haberler

İznik’te Bayramlaşmada Uzun Kuyruklar Oluştu

İZNİK’TE BAYRAMLAŞMA MERASİMİ

Bursa’nın İznik ilçesinde bayram namazından çıkan vatandaşların katılımıyla düzenlenen bayramlaşma merasiminde oldukça uzun kuyruklar oluşuyor. İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaşıyor.

GENÇLER VE YAŞLILAR BAYRAMLAŞIYOR

Bayramlaşma kuyruğunda gencinden yaşlısına herkes sıraya giriyor. Kuyruğun uzunluğu ise bitmek bilmiyor. Bazı büyükler, ellerini öpen çocuklara bayram harçlığı verirken, diğerleri ise onlara şeker ikram ediyor. Böylece hem bir araya gelinerek bayram coşkusu paylaşılıyor, hem de gelenekler yaşatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Yardımsever Vatandaşlardan Örnek Davranış

Osmangazi'de bir ticari araçtan düşen domatesler, çevredeki vatandaşlar tarafından hızla toplandı. Olay, arife günü amatör kameralarca kaydedildi.
Haberler

Erdoğan’ın Bayram Mesajı Dijital Ekranda Yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı, İletişim Başkanlığı'nın dijital ekranında görücüye çıktı. Mesaj, bayram coşkusunu artırmak için paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.