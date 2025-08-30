İznik’te Düğün Heyecanı Yaşandı

İNANILMAZ DÜĞÜN ANLARI

Bursa’nın İznik ilçesinde bir düğün merasimi, renkli anlara sahne oldu. Damat ve sadıç için gelin alma ritüelinde arkadaşları onları şaşırtarak öküz arabası hazırladı. Ancak bu ilginç oluşumda, arabayı damat ve sadıç çekti. Davul ve zurna eşliğindeki eğlencede damat ve sadıç, öküz arabasının üzerinde yemek de yedi. Bu sıradışı görüntüler hem düğün katılımcılarını hem de çevrede bulunan vatandaşları şaşırttı ve gülümsetti.

GELENEKLERİN CANLANMASI

İznik’in geleneksel düğün kültürüne bu renkli anlar eklenerek farklı bir boyut kazandırdı. Yaşanan olayların bir geleneği hatırlattığını ifade eden Hakan Balaban, “İznik’te düğün cemiyetleri bu anlar yıllardır yapılmaktadır. Güzel bir anı oldu” dedi. Düğündeki eğlenceli anlar, bölge halkı için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.