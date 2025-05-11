İznik’te Emekli Öğretmen Asılı Bulundu

İZİN KAYBI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Bursa’nın İznik ilçesinde, evinden çıkan 76 yaşındaki emekli öğretmen Sami Girgin, bir daha geri dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dün saat 10.00’da evden ayrılan Girgin için arama çalışmalarına saat kaybedilmeden başlandı. Olay yerine gelen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, yaşlı adamın bulunması için çaba sarf etti.

VATANDAŞLARDAN YARDIM

Aramalarda, Boyalıca Badaş mevkiinde Girgin’in yolda arabalara otostop çektiği görüldü. Bu tespit üzerine, ekipler vatandaşlardan da destek istedi. Ancak yapılan arama çalışmaları sonucunda ekipler, yaşlı adamı zeytinliklerin içinde asılı halde buldu.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Girgin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi. Acı haberi alan ailenin yakınları ise büyük bir üzüntü içerisine girdi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.