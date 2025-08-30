Haberler

İznik’te Fenerbahçe Ve Beşiktaşlılar Birleşti

BİR ARAYA GELEN TARAFTARLAR

Bursa’nın İznik ilçesinde, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar bir araya geldi. İki ezeli rakip, Ole Gunnar Solskjaer ve José Mourinho için helva yaparak dağıttı. İlk kez aynı tezgahta buluşan Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar, kovulan teknik direktörlerinin ardından bu güzel etkinliği gerçekleştirdi.

DESTEKLEMEK İÇİN BİR ARADA OLDULAR

İznik’te yapılan helva dağıtımına esnaf da katılarak destek verdi. Taraftarlar, bu birliktelik ile farklı takımlara mensup olmalarına rağmen aynı amaç etrafında bir araya gelerek güzel bir dayanışmaya imza attı.

