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İznik’te İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAYLAR

Bursa’nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza sonucunda 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Çakırca Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf E.’nin kullandığı 16 P 6263 plakalı BMW marka araç, İznik merkez istikametine giden 34 MIS 405 plakalı Fiat Egea marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Kazada yaralanan Yusuf E., Erdoğan B., Mustafa B., Sevilay B. ve Enes B. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 34 MIS 405 plakalı araçta yolcu olan Mustafa B.’nin durumunun ağır olduğu ve Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE TAHKİKAT

Jandarma, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağladı. Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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