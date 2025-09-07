İznik’te K9 Köpekleri Göreve Hazır

AFETLERDE GÖREV YETİŞTİRİLEN KÖPEKLER

BURSA’nın İznik ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2 yıldır özel eğitimden geçen arama köpekleri, afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor. İznik’te kurulan ‘K9 Canlı Arama Birimi’nde, köpekler deprem, sel, kayıp arama ve enkaz altında mahsur kalanların yerini bulabilmek için çeşitli senaryolarla eğitiliyor. İtfaiye bünyesinde görev yapan Tetik, Nomex, Kiraz ve Zeus isimli köpeklerden 2’si eğitimlerini tamamlayarak sahada görev yapabilecek seviyeye ulaştı. Biri 5, diğeri 13 aylık olan yavru köpeklerin eğitimleri ise hala devam ediyor. Aktif olarak görev alan 86 canlı arama köpeği bulunuyor.

ETKİN EĞİTİMLERLE HAZIRLIK

19 personel, 4 araç ve 2 K9 eğitmeniyle yapılan eğitimlerde, gürültü, duman, dar alan ve kalabalık gibi afet koşullarının bire bir simule edildiği uygulamalar gerçekleştirilerek, köpeklerin her durumda en etkin performansı göstermesi sağlanıyor. K9 Canlı Arama Birimi’nde görevli Taner Demir, “Doğada kaybolan vatandaşları bulmak ya da enkaz altında mahsur kalanların yerini tespit edip profesyonel olarak çıkarmak için çalışıyoruz. Bunun için 2 köpeğimiz 2 yıllık eğitimini tamamlayıp göreve hazır durumda. Diğer 5 ve 13 aylık 2 yavru köpeğimiz ise eğitim almaya devam ediyor. Süreci en hızlı ve etkin şekilde tamamlayacağız. Amacımız herhangi bir afet durumunda en iyi şekilde müdahale etmek. Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her daim hazırız” şeklinde konuştu.

K9 KÖPEKLERİN YETİŞTİRİLMESİ

Köpeklerin eğitimi konusunda çalışmalar yürüten İrem Kayaalp, yavru köpeklerde en önemli eğitimin sosyalizasyon olduğunu vurgulayarak, “Bizim en büyük hedefimiz Türkiye’de K9 köpekleri yetiştirmek. Ne kadar çok köpeğimiz olursa o kadar başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden de sürekli çalışıyoruz” dedi.