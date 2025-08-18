Haberler

İznik’te Kaçan Çocuk Gözaltına Alındı

İZMTİK İLÇESİNDE KAMYONETLE POLİSİ KANDIRMA ÇABASI

Bursa’nın İznik ilçesinde, babasının kamyonetini izinsiz alarak yola çıkan 16 yaşındaki A.E.Ç., dur ihtarına uymayarak kaçma girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğun arkasından koşmaya başladı.

KAZA VE GÖZALTINDAN SONRA ARAŞTIRMA BAŞLADI

Kısa bir süre sonra, polis ekiplerinin sıkıştırması sonrasında A.E.Ç. tekrar kaçma teşebbüsünde bulunduğu esnada, polis aracına çarptı. Kaza sonrasında, çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı. İznik’teki bu olay, yerel halk arasında dikkat çekti.

Göcek Mahallesi’nde Su Hattı Yenileniyor

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve çevre temizliği sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. MUSKİ, 400 metrelik su hattı deplasmanını tamamladı.
Kayseri’de 38 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de, çeşitli suçlardan 38 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 25 yaşındaki A.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

