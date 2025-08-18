İznik’te Kaçan Çocuk Gözaltına Alındı

İZMTİK İLÇESİNDE KAMYONETLE POLİSİ KANDIRMA ÇABASI

Bursa’nın İznik ilçesinde, babasının kamyonetini izinsiz alarak yola çıkan 16 yaşındaki A.E.Ç., dur ihtarına uymayarak kaçma girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğun arkasından koşmaya başladı.

KAZA VE GÖZALTINDAN SONRA ARAŞTIRMA BAŞLADI

Kısa bir süre sonra, polis ekiplerinin sıkıştırması sonrasında A.E.Ç. tekrar kaçma teşebbüsünde bulunduğu esnada, polis aracına çarptı. Kaza sonrasında, çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı. İznik’teki bu olay, yerel halk arasında dikkat çekti.