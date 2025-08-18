İznik’te, Kamyonet Sürücüsü Kaçamadı

POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ TAKİBE ALINDI

BURSA’nın İznik ilçesinde, polisin “dur” ihtarına uymayan bir kamyonet sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre kaçmanın ardından kendisini takip eden polis aracına çarparak yakalandı. Olayda yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı. Olay, gece saat 21.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Selçuk Sokak’ta gerçekleşti.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELENDİ

Bölgede devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 16 APK 680 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak, kamyonet sürücüsü Ali Efe Ç. polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından, sürücü Selçuk Mahallesi Selçuk Sokak üzerinde polis aracına çarparak durabildi.

Kaza anında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsü Ali Efe Ç.’yi yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.