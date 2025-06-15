İznik’te Kaybolan Çocuk Bulundu

İZNİK’TE KAYBOLAN ÇOCUK BULUNDU

Bursa’nın İznik ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuk, bir vatandaş tarafından bulundu. İznik ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Rüzgar İşgören’in ailesi, çocuğu aramak için polis ekiplerine başvurdu. Bunun üzerine emniyet güçleri, çocuğu bulmak amacıyla çalışmalarını başlattı.

VATANDAŞIN İHBARIYLA KURTARILDI

Küçük Rüzgar, sokakta yalnız başına yürüyüş yaparken bir vatandaş tarafından görüldü. Durumu anında emniyet ekiplerine bildiren vatandaş, çocuğun güvenliğini sağladı. Sağlık durumu iyi olan Rüzgar, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.