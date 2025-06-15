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İznik’te Kaybolan Çocuk Bulundu

İZNİK’TE KAYBOLAN ÇOCUK BULUNDU

Bursa’nın İznik ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuk, bir vatandaş tarafından bulundu. Rüzgar İşgören isimli çocuğun ailesinin, kaybolduğu yönünde yaptığı başvuru sonrasında polis ekipleri, çocuğu bulmak amacıyla hızlı bir çalışma başlattı.

VATANDAŞIN DUYARLILIĞI

Küçük çocuğu yalnız başına sokakta gezerken gören bir vatandaş, durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi. Yapılan bildirimin ardından polis ekipleri çocuğu güvenli bir şekilde buldu ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Rüzgar, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise halen sürmekte. Çocuğun kaybolma nedeni ve durumu üzerine çalışmalar devam ediyor.

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