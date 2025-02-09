İznik’te Kayıp Kardeşler Osmangazi’de Bulundu

ÇOCUKLARINDAN HABER ALAMAYAN AİLE

Ahmet El H. ve Muhammet El H. kardeşlerin ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Ebeveynlerin endişesiyle birlikte harekete geçen polis ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarını inceledi ve çocukların Osmangazi ilçesine giden bir otobüse bindiğini tespit etti.

KORDİNELİ ÇALIŞMA İLE ÇOCUKLAR BULUNDU

Polis ekipleri, İznik ve Osmangazi ilçeleri arasında koordineli bir çalışma yaparak kardeşleri Osmangazi’de bulmayı başardı. Koruma altına alınan çocuklar, gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi. İki kardeş daha sonra ebeveynlerine güvenli bir şekilde teslim edilirken, aile de polis ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.