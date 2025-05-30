İznik’te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA BURSADA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İznik ilçesinde, hatalı sollama yaparak jandarma minibüsü ile çarpışan bir otomobilde kaza yaşandı. Bu kazada, otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, iki jandarma personeli ise yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Boyalıca Köyü civarında gerçekleşti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı resmi bir minibüs ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, iki jandarma personeli yaralandı. Olayın ardından çok sayıda ambulans olay yerine gönderildi ve kaza alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet Savcılığı, kaza ile ilgili gerekli soruşturmayı başlattı. Olayın detayları ve kazanın nedenleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.