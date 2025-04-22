İznik’te Lokma Döktürüldü, Üzüntü Var

BURSA İZNİK’TE DERİN ÜZÜNTÜ

Papa Francis’in vefatı, Bursa’nın İznik ilçesinde büyük bir hüzne yol açtı. 21 Mayıs 2025’e planlanan ziyareti öncesi ani ölümü nedeniyle, yerel esnaf çeşitli bölgelerde lokma döktürdü. Vatikan, sağlık sorunları yaşayan Papa Francis’in 88 yaşında hayata gözlerini yumduğunu duyurdu. Kardinal Kevin Farrell, canlı yayında verdiği bilgide, Katoliklerin ruhani liderinin Casa Santa Marta konutunda yaşamını yitirdiğini aktardı.

HÜZÜNLÜ KARELER İZNİK’TE

21 Mayıs’taki beklenen ziyaretin ardından gelen bu trajik haber, İznik’teki halkı derinden sarstı. Ziyaret edeceği Bazilika’da Turizm Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları sürerken, Papa’nın vefatı, ilçedeki herkesin moralini bozdu. Esnaf, Papa için çeşitli yerlerde lokma dökme geleneğini başlattı. Vatandaşlar ve esnaf, “Papa’nın İznik ziyaretinin ekonomimiz için önemli fırsatlar yaratacağına inanıyorduk. Bundan sonraki süreç hakkında bir belirsizlik var. Turizm açısından büyük etkiler yaratabilirdi. Önümüzdeki günlerde gelişmeler hakkında daha fazla bilgi alacağız” şeklinde görüşlerini dile getirdi.