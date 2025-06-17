İznik’te LPG Tankı Patladı, Yaralı

OLAYIN PRENSİBİ

Bursa’nın İznik ilçesinde bir hurda deposunda LPG tankının patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, 16.00 sularında, atık malzemelerin toplandığı geri dönüşüm merkezinde gerçekleşti. Depodaki LPG tankının meydana getirdiği patlama, çevrede paniğe ve endişeye yol açtı.

YARALININ DURUMU

Patlama sesinin ardından, olay yeri civarındaki birçok esnafın işyerlerinin camları kırıldı. Durumu gören vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı başarılı bir şekilde kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.