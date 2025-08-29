İznik’te Maki Yangınları Çıktı

İKİ FARKLI MAKİ YANGINI ÇIKTI

Bursa’nın İznik ilçesinde iki ayrı maki yangını meydana geliyor. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle ilk yangın kontrol altına alınırken, diğer yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlar, saat 16.30 sıralarında Çiçekli Mahallesi ve İznik-Dereköy yolu üzerindeki Abdulvahap Türbesi yakınında başladı.

BİRİ KONTROL ALTINA ALINDI, DİĞERİ İÇİN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbarın ardından her iki bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çiçekli Mahallesi’nde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıyor. Ancak Dereköy yolu üzerindeki yangının ormana ve zeytin ağaçlarına sıçramaması için ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahaleleri sürüyor.