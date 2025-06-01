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İznik’te Muhtarlık Seçiminde 11 Aday

MUHTARLIK SEÇİMİNE 11 ADAY KATILDI

Bursa’nın İznik ilçesindeki Eşrefzade Mahallesi’nde gerçekleştirilen muhtarlık seçiminde 11 aday yarıştı. Seçim sırasında, trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar Ömer Gocuk’un yerine Nezir Poyraz seçildi.

SEÇİMDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İznik ilçesinde, Eşrefzade Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin seçmenin bulunduğu seçimde, vatandaşlar 10 farklı sandıkta oy kullandı. Bu süreçte, okul çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve 11 aday arasında şiddetli bir rekabet yaşandı. 14 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden Ömer Gocuk’un ardından Nezir Poyraz muhtar olarak seçildi.

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