İznik’te Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

BURSA’nın İznik ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahalelerle yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 10 dönümlük bir alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede hala soğutma çalışmaları devam ediyor. İznik ilçesi Bayındır Mahallesi’nde, saat 15.00 civarında başlayan yangın, bölgedeki vatandaşların dumanları görmesiyle ihbar edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Alevlere, 1 helikopter, 2 uçak ve 4 arazözle müdahale eden ekiplerin çalışmaları sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Yangının olduğu bölgede devam eden soğutma çalışmaları sürerken, 10 dönümlük alanın yangından etkilenmiş olduğu kaydedildi. Ayrıca, bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı 3 gün boyunca nöbet tutulacağı bildirildi.

İLKELERİMİZİ KORUDUK

Yangın hakkında bilgi veren Bayındır Mahalle Muhtarı Halil Tuncer, “Yangına yardım etme amaçlı tankeri taktım geldim. Beşinci günde ikinci yangın bu. Kısa sürede kontrol altına alındı. Uçaklar, itfaiyeler ve tankerler bir anda müdahale edince çabuk söndü. Büyük bir felaketin önüne geçildi” dedi. Yangının neden çıktığı ile ilgili araştırmalar ise devam ediyor.