İznik’te Otomobil, Motosiklet Çarpıştı

KAZA BURSADA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İznik ilçesinde, bir otomobil ile motosiklet arasında gerçekleşen çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Olay, İznik Topkapı mevkiinde bulunan Demir Düğün Salonu önünde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 32 LZ 671 plakalı otomobil ile U.O. kontrolündeki 16 BCU 408 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan U.O. yaralanarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.