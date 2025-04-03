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İznik’te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Bursa’nın İznik ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olay Hisardere yolu kavşağında gerçekleşti. Hikmet T. yönetimindeki 06 CNL plakalı otomobil, Hüseyin K. idaresindeki 16 FBV plakalı motosiklet ile çarpıştı.

YARALI SAĞLIĞA KAVUŞUYOR

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Hüseyin K. yaralandı. Yaralı, olay yerine yönlendirilen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi’ne taşındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, kazayla ilgili detayları araştırmak üzere tahkikat başlattı. Olayın nedenleri ve kaza anına dair bilgilerin toplanması için çalışmalar sürüyor.

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