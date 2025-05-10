İznik’te Paşa 380 Bin Lira

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ PAŞA KURBANLIĞINA YOĞUN İLGİ

Kurban Bayramı’na az bir süre kala, Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde “Paşa” adlı dana dikkat çekiyor. Bu 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki dana, en fazla ilgi gören kurbanlık oluyor. Dana sahibi, kurbanlık için 380 bin lira talep ediyor.

PAŞA’NIN HAZIRLIKLARI VE ÖZENLİ BAKIMI

İznik’teki besi çiftliğinin sahibi Hüseyin Yıldız, “Paşa” isimli danasına büyük bir özen gösteriyor. Yıldız, “Özenle baktığımız ve Bursa’nın en büyüklerinden olan danamız 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Alıcıları için özenle besledik. Artık ailemizden biri olan Paşa’nın canlı ağırlığı 1 ton 200 kilogram. Paşa’ya 380 bin lira gibi bir rakamı uygun gördük. Bu kurbanlığımız büyük bir hayvan olduğu için daha özel bir bakım istiyor. Her gün taramasını yapıyoruz, gerektiği günlerde yıkamasını yapıyoruz ve rahat ferah bir ortamda gayet sağlıklı besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz ile çalışıyoruz. Bursa bölgesinin en büyük kurbanlığı” açıklamasında bulundu.

HAYVANLARA GÖSTERİLEN ÖZEN

Yıldız, Paşa’nın bakımına özel bir önem vererek onun sağlığını ön planda tutuyor. Günlük bakımlarının yanı sıra, veteriner destekleriyle de Paşa’nın sağlığı sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu özenli bakım, kurbanlık almak isteyenlerin dikkatini çekiyor ve Paşa’yı daha da özel kılıyor.