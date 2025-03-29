İznik’te Ramazan Tatilinde Jandarma Denetimleri

DENETİMLERİN ARTIRILMASI
İznik’teki jandarma ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte denetimlerini artırdı. İlçeye tatil amacıyla veya günübirlik gelen tüm araçlar dikkatlice kontrol edildi.
GÜVENLİ SÜRÜŞ UYARILARI
Bursa’daki jandarma ekipleri, Orhangazi İznik Otoyolu Boyalıca çıkışında trafik denetimleri gerçekleştirdi. Sürücülere güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Trafik kurallarına uyan sürücülere ise teşekkür edildi.