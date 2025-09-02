Haberler

İznik’te Renkli Düğün Gerçekleşti

RENKLI VE KÜLTÜREL DÜĞÜN

Bursa’nın İznik ilçesi, farklı kültürleri bir araya getiren özel bir düğün organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Zeytincilikle uğraşan 41 yaşındaki Dinçer Erol, 31 yaşındaki Hindistanlı Nouri Abdoulkerim ile hayatını birleştirdi. Çiftin 7 yıllık birlikteliği, İznik’teki gösterişli bir düğün töreni ile taçlandırıldı. Zeytin tüccarı Dinçer Erol’un eğitim aldığı dönemde tanıştığı eğitmen Nouri Abdoulkerim ile gelişen ilişkileri, uzun bir yolculuğun ardından evlilikle sonuçlandı.

KÜLTÜREL ZİYAFET

Düğün töreni, Türk ve Hint kültürlerinin birleşimini yansıtan anlarla doluydu. Hindistan’dan gelen misafirler, geleneksel kıyafetleri ve danslarıyla geceye canlılık kattı. Hint müzikleri eşliğinde gerçekleştirilen gösteriler, davetlilere eşsiz anlar yaşattı. İznik’in tarihi atmosferi, bu özel geceye ayrı bir değer kattı ve kültürel çeşitliliğin güzel bir örneğini oluşturdu.

Dinçer ve Nouri Erol çifti, bu mutlu günlerinde dostları ve yakınları tarafından yalnız bırakılmadı. Düğün, hem duygusal hem de eğlenceli anların yaşandığı bir atmosfer sunarak katılımcılara keyifli anlar sundu.

