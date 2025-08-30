İznik’te Taraftarlar Helva Dağıttı

İZİK’TE TARAFTARLARDAN SIRADAN BİR ETKİNLİK

Bursa’nın İznik ilçesinde, futbol takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki yenilgilerinin ardından, her iki takımın teknik direktörleriyle yollarını ayırması sonucu taraftarlar helva kavurma etkinliği düzenledi. Bu özel an, helva kazanının yerleştirildiği tezgaha asılan kartonlarla taçlandırıldı. Kartonlarda “Mourinho’dan kurtulmanın şerefine” ve “Solskjaer’den kurtulmanın şerefine” ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’DE DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Kıran kırana geçen mücadelelerde, Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lausanne’a elenmesi sonrasında Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica’ya yenilerek UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kaldı ve buradan da Jose Mourinho’nun görevine son verildi. İznik’te, iki takımın tutkulu taraftarları birlikte helva kavurdu, hazırlanan helva, halkın beğenisine sunuldu.

HELVA DAĞITIMIYLA ŞENLENDİLER

İki takımın taraftarları, tezgah önünde asılı kartonların altında helva kazanından çıkan lezzetli helvayı vatandaşlara da dağıtarak bu zor günlerini kutlamak istedi. Helva etkinliği, taraftarları bir araya getirirken, yaşanan sportif olayların ardından birlik ve beraberlik mesajı vermek amacı taşıyordu.