İznik’te Tır Alev Alev Yandı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ YÜKLÜ TIRDA YANGIN

Bursa’nın İznik ilçesinde bir çamaşır makinesi yüklü tır, alevler içinde kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaşanan patlama sırasında büyük bir tehlike atlattı. Olayın, gece saat 01.00 civarında İznik-Yenişehir yolunda, Kırsal Derbent Mahallesi kavşağında gerçekleştiği belirlendi.

DUYARLI SÜRÜCÜ YARDIM İSTEDİ

Murat Yamanarda (51) yönetimindeki 55 AIY 740 plakalı tır, hareket halindeyken birden yanmaya başladı. Sürücü durumu fark edince aracını yolun kenarına çekip yardım talebinde bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. İlk ulaşan itfaiye ekibi hemen söndürme işlemlerine başladı. Alev topuna dönen tırda meydana gelen patlama, ekipler için zor anlar yaşattı.

CAN KURTARMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Yangın esnasında 2 itfaiye eri alevlerin ortasında kalarak yanmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan bu tehlikeli anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Ne yazık ki tır ve üzerindeki çamaşır makineleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.