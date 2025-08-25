İznik’te Traktör Devraldı, Sürücü Öldü

KAZA İCMALİ

BURSA’nın İznik ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda traktör sürücüsü Hüseyin Demir (62) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 18.00 sıralarında, İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, 35 AK 5890 plakalı traktör, Hüseyin Demir’in yönetiminden çıkarak yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Bu sırada sürücü traktörün altında kaldı.

MÜDAHALE VE YETKİLİ KURUMLAR

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde Hüseyin Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedeni, traktörden çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ise kazanın detaylarıyla ilgili inceleme başlattı.