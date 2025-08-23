İznik’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

İZNYİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda çok sayıda kenevir bitkisi, silah ve mühimmat ele geçiriliyor. Alınan bilgilere göre, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 yaşındaki E.H. adlı bireyin ev ve bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgisini edinmiş.

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Harekete geçen jandarma ekipleri, Kutluca Mahallesi ve İznik Merkez’de eş zamanlı bir operasyon düzenliyor. Operasyon sonucunda kenevir bitkilerinin yanı sıra, 1 ruhsatsız Browning marka tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 560 adet tabanca fişeği ve 111 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiş. Gözaltına alınan şüpheli E.H. hakkında adli tahkikat başlatıldığı bilgisine ulaşılıyor.