İznik’te Yangın Kontrol Altına Alındı

İZNEK’TE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın İznik ilçesinde sazlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangına hortumla müdahale etmeye çalışan bir vatandaş, çalılara takılarak zor anlar yaşadı. Olay, saat 22.00 civarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde gerçekleşti. Sazlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 2 arazöz gönderildi.

YARALANMALAR ENGELLENDİ

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale eden bir kişi, sazlığa girip hortumla girişimde bulunduğu sırada çalılara takılarak zor durumda kaldı. Olay anında itfaiye ekipleri, bu kişiye yardım ederek bulunduğu yerden çıkmasını sağladı. Yangın, ekiplerin 4 saat süren yoğun müdahalesi ardından kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının ardından bölgede soğutma işlemleri devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlattı. Olayın detayları ve yangının neden olduğu hasar hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.