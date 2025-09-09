İznik’te Yangında Emine P. Kurtarıldı

YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADIN KURTARILDI

BURSA’nın İznik ilçesinde, 4 katlı bir binada meydana gelen yangında evinde mahsur kalan 70 yaşındaki Emine P., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, İznik ilçesinin Selçuk Mahallesi Gümüş Sokak’taki 4 katlı bir binanın 3’üncü katında saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

MAHSUR KALAN KADIN BALKONDAN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada, binanın 4’üncü katındaki evinde mahsur kalan Emine P., balkona çıkarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Emine P.’yi güvenli bir şekilde kurtardı. Yangın ise ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

DURUMU İYİ, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emine P., ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kadının dumandan etkilendiği, ancak durumunun iyi olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi.