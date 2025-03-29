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İznik’te Yangında Yaşlı Kadının Evi Yandı

YANGIN BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan bir yaşlı kadın, evinde çıkan yangında büyük bir zarar gördü. Alınan bilgilere göre, Kırıntı Mahallesi’nde tek başına yaşayan yaşlı kadının evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler, tüm evi sararak büyük bir hasara yol açtı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yaklaşık bir saat süren bir müdahale ile söndürüldü. Olay esnasında yaşlı kadının evde olmadığı öğrenilirken, yangın sonucu evin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangınla ilgili olarak bir tahkikat başlatıldı.

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