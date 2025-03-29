İznik’te Yaşlı Kadının Evi Yandı

YAŞLI KADININ EVİ YANDI

Bursa’nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evi çıkan yangın sonucu tamamen kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Kırıntı Mahallesi’nde yaşanan olayda, kadının evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

HIZLI YAYILAN ALEVLER

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren müdahale ile söndürmeyi başardı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında yaşlı kadının evde olmadığı öğrenildi. Ancak, yaklaşan alevler nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.